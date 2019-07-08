Бакинский международный автовокзал обнародовал число пассажиров за июнь

В июне 2019 года из Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) выполнено 10 915 рейсов, которыми перевезено в общей сложности 287 585 пассажиров.

Об этом сообщили Report в БМАК.

По данным, за июнь 260 000 пассажиров было перевезено по внутренним направлениям, 27 585 пассажиров – международным маршрутам.

Наибольший пассажиропоток по внутренним направлениям отмечался в Гянджу, Хачмаз, Губу, Гусар, Мингячевир и Шеки, а также в направлении Красного моста (Газах).

На международных рейсах преобладало число пассажиров, следующих в Марнеули, Стамбул, Тбилиси и Нахчыван.

Заранее приобрели билеты в кассах и онлайн более 15 000 человек.