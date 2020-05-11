Международный аэропорт Гейдар Алиев признан лучшим в мире в своей категории

Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз удостоен престижной награды Skytrax World Airport Awards.

Как передает Report со ссылкой на сообщение AZAL, по результатам проведенного аудита аэропорт столицы Азербайджана назван самым лучшим среди аэропортов мира с годовым пассажиропотоком до 5 миллионов человек.

По уровню обслуживания он опередил ведущие аэропорты Европы, Ближнего Востока и американских континентов.



Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев четвертый год подряд признан лучшим среди воздушных гаваней всех стран СНГ.



В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и приостановлением международных пассажирских перевозок по всему миру, в этом году церемония Skytrax World Airport Awards транслировалась в онлайн-формате из Лондона.

«Мы испытываем чувство безграничной гордости от того, что наш аэропорт в очередной раз удостоен высшей награды Skytrax. Благодаря непосредственному вниманию и постоянной заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, гражданская авиация страны стремительно развивается, достигая новых больших успехов на международной арене. И сегодняшнее высокое признание – это большая честь для всех нас. Несмотря на приостановление большинства рейсов, уверен, что с возобновлением авиасообщения, бакинский аэропорт вновь продолжит оказывать весь спектр услуг на высочайшем уровне», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров, слова которого приводятся в сообщении.«Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает проявлять себя как лучший аэропорт в регионе, предоставляя пассажирам высокий уровень сервиса. Такие ключевые факторы, как комфорт пассажиров, широкий спектр различных услуг, а также отлично продуманный дизайн позволяют ему держать столь высокую планку», – отметил главный исполнительный директор Skytrax Эдвард Плейстед.Мировая инспекция аэропортов, проводимая Skytrax и оценивающая обслуживание пассажиров и условия средиаэропортов, считается эталоном качества для мировой индустрии аэропортов. Инспекция и присваиваемая награда не зависят от контроля или вмешательств со стороны аэропорта и, следовательно, дает объективную оценку превосходства и качества аэропорта. Во время инспекции Skytrax также в течение шести месяцев проводили опрос среди пассажиров изстран.