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Международная организация по миграции восстановила еще три кяхриза в Агдаме

Международная организация по миграции восстановила еще три кяхриза в Агдаме Азербайджанское представительство Международной организации по миграции (IOM) при финансовой поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) восстановило и передало в пользование местным общинам кяхризы Бала Бино, Бёюк Бино и Г
Инфраструктура
16 мая 2022 г. 16:42
Международная организация по миграции восстановила еще три кяхриза в Агдаме

Азербайджанское представительство Международной организации по миграции (IOM) при финансовой поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) восстановило и передало в пользование местным общинам кяхризы Бала Бино, Бёюк Бино и Гёйлан-2 в Агдамском районе в рамках проекта "Комплексное развитие сельских районов в местах проживания вынужденных переселенцев в Азербайджане посредством восстановления кяхризов".

Как сообщает Report со ссылкой на IOM, проект направлен на обеспечение безопасного и устойчивого водоснабжения населения региона путем реабилитации кяхризов - традиционной и устойчивой системы водоснабжения.

Общая цель проекта - внести вклад в предотвращение вынужденной экономической миграции путем повышения производительности сельского хозяйства и увеличения средств к существованию за счет обеспечения сельскохозяйственных общин Азербайджана водой без использования энергии.

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Версия на английском языке ФотоInternational Organization for Migration restores 3 more kahrizes in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Ağdamda daha üç kəhrizi yerli icmalara təhvil verib

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