Международная организация по миграции восстановила еще три кяхриза в Агдаме

Азербайджанское представительство Международной организации по миграции (IOM) при финансовой поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) восстановило и передало в пользование местным общинам кяхризы Бала Бино, Бёюк Бино и Гёйлан-2 в Агдамском районе в рамках проекта "Комплексное развитие сельских районов в местах проживания вынужденных переселенцев в Азербайджане посредством восстановления кяхризов".
Как сообщает Report со ссылкой на IOM, проект направлен на обеспечение безопасного и устойчивого водоснабжения населения региона путем реабилитации кяхризов - традиционной и устойчивой системы водоснабжения.
Общая цель проекта - внести вклад в предотвращение вынужденной экономической миграции путем повышения производительности сельского хозяйства и увеличения средств к существованию за счет обеспечения сельскохозяйственных общин Азербайджана водой без использования энергии.