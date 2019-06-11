Оглашены условия наращивания грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту

В 2019 году объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) может составить 1,9 млн тонн.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель генерального секретаря Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» Лейла Батырбекова на выставке логистических и транспортных услуг, IT и управления цепями поставок Transport Logistic в Мюнхене.

По ее данным, экспорт из Казахстана должен вырасти на 0,8 млн тонн: зерновой груз (на 150 тыс тонн), каменный уголь (на 150 тыс тонн), нефтепродукты (на 300 тыс тонн) и сера (также на 150 тыс тонн).

Как передаёт «РЖД-Партнёр», также планируется привлечь больше грузов из Китая, включая механизм субсидирования из порта Ляньюньган на Востоке страны, Сианя и т.д., для развития контейнерных перевозок по этому маршруту. При этом развитие маршрута будет связано с созданием фидерных перевозок между портами Актау и Баку и дальнейшим запуском регулярного контейнерного поезда со станции Алтынколь (Хоргос) в Батуми (порт Поти).

Что касается нынешней ситуации, то существуют регулярные фидерные перевозки на Каспийском море: каждую среду из порта Актау в порт Алят (Баку), каждую субботу из порта Алят в порт Актау. Кроме того, организованы контейнерные поезда по маршрутам: Китай – Азербайджан/Грузия, Китай – Румыния, Китай – Украина/Польша, Китай – Турция, Китай – Италия.

Напомним, что ТМТМ – это транспортный коридор, призванный связать Китай и Центральную Азию со странами ЕС транзитом через территорию прикаспийских стран – Азербайджана и Казахстана и морского сообщения через Каспийское море. Участниками и партнерами Международной ассоциации ТМТМ являются железнодорожные и морские управления/администрации, логистические компании из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Китая, Турции, Украины, Польши, Румынии.

По данным, приведённым Л. Батырбековой, Транскаспийский международный транспортный маршрут сегодня объединяет 6 сетей железных дорог, более 51 тыс км железнодорожного полотна, более чем 255 тыс вагонов, склады и терминалы общей площадью 2 млн кв. м, 6 морских портов, 81 подразделение флота (паромы, сухогрузные суда, баржи). Между тем по сообщению казахстанского АО «Ак Бидай – Терминал» (дочерняя компания АО «НК «Продкорпорация») по итогам своей деятельности за 5 месяцев 2019 года через зерновой терминал в порту г. Актау перевалило 401197 тонн зерна. В каком направлении отправлены грузы – иранском или по маршруту ТМТМ, не сообщается.