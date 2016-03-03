Между Нахчываном и Мешхедом может быть запущен пассажирский поезд

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Между Нахчываном и иранским Мешхедом может быть запущен пассажирский поезд.

Об этом Report сообщили в генконсульстве Ирана в Нахчыване.

Согласно информации, между железнодорожными ведомствами Ирана и Азербайджана были проведены обсуждения по этому поводу.

Как отметил генконсул Ирана в Нахчыване Мансур Айром, "учитывая существующую инфраструктуру, этот поезд можно запустить в ближайшее время после проведения обсуждений".

Ожидается, что поезд будет следовать по маршруту Нахчыван-Джульфа-Тебриз-Тегеран-Мешхед и обратно.