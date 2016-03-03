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    Между Нахчываном и Мешхедом может быть запущен пассажирский поезд

    Поезд будет следовать по маршруту Нахчыван-Джульфа-Тебриз-Тегеран-Мешхед

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Между Нахчываном и иранским Мешхедом может быть запущен пассажирский поезд.

    Об этом Report сообщили в генконсульстве Ирана в Нахчыване.

    Согласно информации, между железнодорожными ведомствами Ирана и Азербайджана были проведены обсуждения по этому поводу.

    Как отметил генконсул Ирана в Нахчыване Мансур Айром, "учитывая существующую инфраструктуру, этот поезд можно запустить в ближайшее время после проведения обсуждений".

    Ожидается, что поезд будет следовать по маршруту Нахчыван-Джульфа-Тебриз-Тегеран-Мешхед и обратно.

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