Между Госкомитетом по вопросам имущества и Госкомитетом градостроительства и архитектуры будет подписан Меморандум о сотрудничестве

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ 17 мая между Государственным комитетом по вопросам имущества (ГКВИ) и Государственным комитетом градостроительства и архитектуры (ГКГА) будет подписан Меморандум о сотрудничестве.

По поступившей в Report информации, документ подпишут председатель ГКВИ Керем Гасанов и председатель ГКГА Самир Нуриев.

Основной целью меморандума является проведение работ по кадастру недвижимого имущества, специальных (участковых) работ по геодезии, планирование градостроительства, в том числе осуществление совместных проектов, внедрение инноваций в этой области.

В ходе церемонии подписания будут продемонстрированы Электронная система кадастрового учета земель, являющаяся одним из важных проектов в области недвижимого имущества и земельного управления, а также система адресного реестра, созданная согласно новым подходам, в том числе соответствующие программные обеспечения и применяемые в этой сфере инновации.