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Между городами Европы будут курсировать высокоскоростные поезда

Между городами Европы будут курсировать высокоскоростные поезда Национальный оператор железнодорожной сети Италии Ferrovie dello Stato Italiane (FS) планирует запустить высокоскоростное сообщение между несколькими крупнейшими городами Европы.
Инфраструктура
21 августа 2023 г. 16:53
Между городами Европы будут курсировать высокоскоростные поезда

Национальный оператор железнодорожной сети Италии Ferrovie dello Stato Italiane (FS) планирует запустить высокоскоростное сообщение между несколькими крупнейшими городами Европы.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Times.

Проект итальянского оператора охватывает Амстердам, Барселону, Брюссель, Париж и, в более отдаленной перспективе, Берлин.

Запуск сообщения на территории других государств возможен благодаря действующим в Европейском союзе (ЕС) с 2019 года мерам по либерализации трансграничных железнодорожных перевозок, которые предусматривают право использования государственными и частными перевозчиками из стран-членов железнодорожной инфраструктуры соседей и всего региона в целом.

В настоящее время FS разрабатывает детальные планы по соединению высокоскоростным маршрутом Парижа и Барселоны, а также изучает различные варианты оказания транспортных услуг на перспективном участке Брюссель-Амстердам, где на данный момент представлен только перевозчик Eurostar Group, принадлежащий французскому государственному железнодорожному оператору Societe Nationale des Chemins de fer Francais (SNCF).

При этом Trenitalia, дочерняя компания FS, непосредственно занимающаяся перевозками пассажиров, уже принимает участие в работе высокоскоростного сообщения во Франции и Испании, в том числе обслуживая маршрут Милан-Париж.

В рамках нового проекта Trenitalia предложит пассажирам более высокий уровень сервиса, чем конкуренты, заявил директор по международным связям FS Карло Палашиано Вилламанья.

Данный шаг направлен не на переманивание клиентов у других операторов, а на привлечение новых пассажиров, которые, по замыслу, станут переходить с авиационного транспорта на железнодорожный, добавил он.

Одной из главных проблем, препятствующих созданию единой сети высокоскоростного сообщения по всему Евросоюзу, является отсутствие комплексной инфраструктуры, считает исполнительный директор Сообщества европейских железных дорог (CER) Альберто Маццола.

По его словам, национальные операторы уделяют основное внимание дальнейшему развитию железнодорожных путей внутри страны, а не их соединению с путями соседних государств.

Создание комплексной высокоскоростной сети, охватывающей крупнейшие регионы и города ЕС, может обойтись в 550 млрд евро, говорится в специальном докладе Ernst & Young.

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