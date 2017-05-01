Между Екатеринбургом и Лянкяраном откроется прямое авиасообщение

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind Airlines) будет выполнять регулярные полеты из Екатеринбурга в Лянкяран.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, авиакомпания получила соответствующий допуск к выполнению полетов от Росавиации.

Рейсы Екатеринбург-Лянкяран планируют выполнять 3 раза в неделю.

"Северный ветер" также планирует летать в Лянкяран из Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас из екатеринбургского аэропорта Кольцово есть прямые рейсы в Баку. Полеты выполняют "Уральские авиалинии".

В конце марта аэропорт Кольцово перешел на летнее расписание. В этом сезоне из Екатеринбурга будут летать 34 авиакомпании по 79 направлениям.