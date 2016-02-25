Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Между Баку и Ульяновском будет установлено авиасообщение. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, договоренность об этом была достигнута в результате переговоров, которые прошли 24 февраля в Москве между официальными представителями Азербайджана и российского региона.

На встрече приняли участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, вице-президент ЗАО "АЗАЛ" Эльдар Гаджиев, глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров, а также заместитель министра транспорта Ульяновской области Олег Заверзин, президент Ассоциации туриндустрии Ульяновской области Юлия Уба и председатель Ульяновского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса Ислам Гусейнов.

Президент Ассоциации туриндустрии Ульяновской области отметила интерес жителей области к туризму в Азербайджане, выразив уверенность, что заполняемость рейсов будет 100-процентной.

Представитель "АЗАЛ" Эльдар Гаджиев в свою очередь заявил, что авиакомпания заинтересована работать с Ульяновской областью, и для начала готова запустить чартерный рейс с наиболее приемлемой ценой.

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией туристической индустрии Ульяновской области и Ассоциацией туризма Азербайджана.