Между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном упростится визовый режим

Подписанный между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном "Межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области транспорта" посодействует развитию мультимодальных перевозок между тремя странами, а также транзиту через их терр

Подписанный между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном "Межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области транспорта" посодействует развитию мультимодальных перевозок между тремя странами, а также транзиту через их территории, упрощению административных и визовых процедур, созданию выгодных условий для автоперевозчиков.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в Twitter.

Напомним, что указанный документ подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу и генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамедхан Чакыев.