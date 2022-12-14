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Между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном упростится визовый режим

Между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном упростится визовый режим Подписанный между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном "Межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области транспорта" посодействует развитию мультимодальных перевозок между тремя странами, а также транзиту через их терр
Инфраструктура
14 декабря 2022 г. 17:29
Между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном упростится визовый режим

Подписанный между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном "Межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области транспорта" посодействует развитию мультимодальных перевозок между тремя странами, а также транзиту через их территории, упрощению административных и визовых процедур, созданию выгодных условий для автоперевозчиков.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в Twitter.

Напомним, что указанный документ подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу и генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамедхан Чакыев.

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Версия на английском языке Visa procedures between Azerbaijan, Turkiye and Turkmenistan to be simplified
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan arasında viza rejimi sadələşdiriləcək

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