Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Сербией может быть введен безвизовый режим. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Баку министр торговли, туризма и телекоммуникации Сербии Расим Льяич.

На проходящем сегодня в Баку очередном заседании Межправительственной экономической комиссии Азербайджан-Сербия достигнуты некоторые соглашения, выдвинут ряд предложений.

Р.Льяич отметил, что основные предложения касаются партнерства в сфере бизнеса, устранения визового режима между странами, открытия прямого авиарейса Белград-Баку, улучшения инфраструктуры и других важных вопросов.