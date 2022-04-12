Между Азербайджаном и Казахстаном подписано соглашение о логистике и реализации совместных проектов

Азербайджан и Казахстан обсудили дальнейшее развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Азербайджан и Казахстан обсудили дальнейшее развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу QTJ, обсуждения состоялись в ходе встречи между председателем правления АО «Казахстанские железные дороги» Нурланом Сауранбаевым и председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым.

Стороны отметили необходимость увеличения пропускной способности по данному маршруту, сокращения транзитного времени.

В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в области логистики и реализации совместных проектов.

В 2021 году перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту составили 586,2 тыс. тонн, контейнерные перевозки - 25 270 TEU. В первом квартале текущего года перевозки составили 266,3 тыс. тонн, что на 123% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Контейнерные перевозки составили 5 847 TEU, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.