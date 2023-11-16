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Брайза: Открытие Зангезурского коридора не окажет негативного влияния на транзитный бизнес Грузии

Брайза: Открытие Зангезурского коридора не окажет негативного влияния на транзитный бизнес Грузии Открытие Зангезурского коридора не окажет негативного влияния на транзитный бизнес Грузии.
Инфраструктура
16 ноября 2023 г. 12:31
Брайза: Открытие Зангезурского коридора не окажет негативного влияния на транзитный бизнес Грузии

Открытие Зангезурского коридора не окажет негативного влияния на транзитный бизнес Грузии.

Об этом сотруднику Report заявил член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане, международный эксперт Мэтью Брайза в рамках форума "Каспийская неделя-2023" в Дубае.

"Грузия обеспокоена тем, что открытие Зангезурского коридора негативно скажется на транзитном бизнесе этой страны. Однако это не так. С вводом в эксплуатацию Зангезурского коридора большинство логистических маршрутов будет проходить через Южный Кавказ, и это будет выгодно для всех", - сказал он.

Брайза отметил, что Зангезурский коридор повысит транзитный потенциал ключевых игроков региона.

"Наряду с возможностями для Азербайджана и Турции, Зангезурский коридор окажет влияние на развитие Нахчывана", - добавил он.

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Версия на английском языке Matthew Bryza: Opening of Zangazur corridor won't have negative impact on Georgia's transit business
Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: "Zəngəzur dəhlizinin açılması Gürcüstanın tranzit biznesinə mənfi təsir göstərməyəcək"

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