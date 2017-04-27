Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском метро произошла задержка в движении поездов, следующих по линии "Дарнагюль – Ази Асланов". Задержка произошла на станции метро "28 Мая".

Начальник отдела пресс-службы и по связям с общественностью ЗАО "Бакинский Метрополитен" Насими Пашаев сообщил Report, что следовавший по вышеупомянутой линии поезд под номером 24 был неисправен.

"Следовавший по линии "Дарнагюль – Ази Асланов" состав стоял на платформе более 10 минут. Проблема возникла, когда поезд был на станции "28 Мая". Ввиду неисправности поезда, в прибытии последующих поездов наблюдалась задержка. Но в данный момент движение восстановлено", - добавил Н. Пашаев.