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    В Бакинском метро произошла задержка в движении поездов

    ​Поезд под номером 24 был неисправен

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском метро произошла задержка в движении поездов, следующих по линии "Дарнагюль – Ази Асланов". Задержка произошла на станции метро "28 Мая".

    Начальник отдела пресс-службы и по связям с общественностью ЗАО "Бакинский Метрополитен" Насими Пашаев сообщил Report, что следовавший по вышеупомянутой линии поезд под номером 24 был неисправен.

    "Следовавший по линии "Дарнагюль – Ази Асланов" состав стоял на платформе более 10 минут. Проблема возникла, когда поезд был на станции "28 Мая". Ввиду неисправности поезда, в прибытии последующих поездов наблюдалась задержка. Но в данный момент движение восстановлено", - добавил Н. Пашаев.

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