Метрополитены Баку и Стамбула обсудили перспективы сотрудничества

13:11

Представители ЗАО "Бакинский метрополитен" и "Метро Стамбул" обсудили вопросы установления устойчивого сотрудничества, расширения обмена опытом в сфере инновационных технологий и цифровых решений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено подходам к принятию решений на основе данных (data-driven decision making), аналитике и возможностям обработки информации в реальном времени. Стороны обменялись мнениями по вопросам применения цифровых технологий в транспортных системах, управления пассажиропотоком и внедрения инновационных решений в диспетчерском управлении.

Кроме этого также рассмотрены перспективы сотрудничества с учетом накопленного опыта развития стамбульского метрополитена в последние годы и положений Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Азербайджана на 2025–2030гг.

Отдельный блок дискуссии был посвящен информационному моделированию строительных проектов, планированию эксплуатации, современным подходам в системах сигнализации и связи, а также вопросам технического обслуживания и управления инженерной инфраструктурой.

В рамках визита турецкая сторона ознакомилась с различными объектами Бакинского метрополитена и операционными процессами на местах.