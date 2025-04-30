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Метрополитены Баку и Стамбула обсудили перспективы сотрудничества

Метрополитены Баку и Стамбула обсудили перспективы сотрудничества 13:11
Инфраструктура
30 апреля 2025 г. 13:39
Метрополитены Баку и Стамбула обсудили перспективы сотрудничества

Представители ЗАО "Бакинский метрополитен" и "Метро Стамбул" обсудили вопросы установления устойчивого сотрудничества, расширения обмена опытом в сфере инновационных технологий и цифровых решений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено подходам к принятию решений на основе данных (data-driven decision making), аналитике и возможностям обработки информации в реальном времени. Стороны обменялись мнениями по вопросам применения цифровых технологий в транспортных системах, управления пассажиропотоком и внедрения инновационных решений в диспетчерском управлении.

Кроме этого также рассмотрены перспективы сотрудничества с учетом накопленного опыта развития стамбульского метрополитена в последние годы и положений Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Азербайджана на 2025–2030гг.

Отдельный блок дискуссии был посвящен информационному моделированию строительных проектов, планированию эксплуатации, современным подходам в системах сигнализации и связи, а также вопросам технического обслуживания и управления инженерной инфраструктурой.

В рамках визита турецкая сторона ознакомилась с различными объектами Бакинского метрополитена и операционными процессами на местах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı və İstanbul metroları arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

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