Метрополитен: Установка кондиционеров в старых вагонах дороже покупки новых

В последнее время становится активным вопрос установки кондиционеров в старых поездах Бакинского метрополитена.

В последнее время становится активным вопрос установки кондиционеров в старых поездах Бакинского метрополитена.

По информации Report из частных источников, в связи с этим ведомство провело переговоры с рядом стран. Специалисты из разных стран осмотрели вагоны, чтобы выяснить, можно ли установить в них системы вентиляции.

По словам источника, основная проблема заключается в установке внешнего блока кондиционера: "Мы не нашли, куда разместить это оборудование. К примеру, предлагалось разместить блок рядом с аккумуляторами под вагонами, но технически не удалось это сделать. Министерство по чрезвычайным ситуациям не разрешило размещать его под пустыми сидениями из-за опасности возгорания. Над вагонами также невозможно установить из-за габаритов оборудования. В качестве еще одного варианта предлагалось разместить блок в кабине машиниста и подавать холодный воздух к вагонам специальными шлангами. Но и этот вариант не был принят.

Мы пригласили германских специалистов, и после совместного изучения вопроса пришли к выводу, что эти вагоны непригодны для установки кондиционеров. Можно установить кондиционеры малой мощности, но они будут малоэффективны. Зачем бросать деньги на ветер? В итоге было принято решение просто закупить новые вагоны после того, как истечет срок эксплуатации старых".

Учитывая актуальность вопроса, Report направил запрос в ЗАО "Бакинский метрополитен". В ЗАО заявили, что были проведены обширные исследования по оснащению старых поездов системой кондиционирования воздуха: "После создания ЗАО "Бакинский метрополитен" действительно были проведены обширные исследования по оснащению поездов, состоящих из вагонов типа 81-717/714, системой кондиционирования. В первую очередь, вопрос широко обсуждался с акционерным обществом "Метровагонмаш" - производителем вагонов, был проведен технический анализ. В то же время был детально изучен и мировой опыт. В итоге пришли к выводу, что установка системы кондиционирования в указанных вагонах является технически сложной, практически нереальной и неэффективной задачей.

Для установки системы кондиционирования требуются капитальные изменения конструкций вагонов, иными словами, полностью разобрать и собрать по новому проекту. При этом также должна быть обеспечена полная герметичность, безопасность, в том числе решены вопросы технической, пожарной безопасности, многие задачи организации производственного процесса на основе требований норм и правил. Все технико-экономические исследования подтвердили бесперспективность вопроса. В связи с этим компания-производитель направила в ЗАО “Бакинский метрополитен” соответствующее заключение, в котором указала, что невозможно существенно изменить конструкцию вагонов".

Отметим, что в настоящее время парк поездов “Бакинского метрополитена” насчитывает 56 составов, и только 19 из них - поезда нового поколения, оснащенные кондиционерами.