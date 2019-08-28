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Метрополитен готов к матчу плей-офф Лиги Европы в Баку

Метрополитен готов к матчу плей-офф Лиги Европы в Баку

В Бакинском метрополитене приняты все соответствующие меры в связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Станции метро "Гянджлик" и "Нариман Нариманов" перейдут на усиленный режим работы. Будет привлечена дополнительная рабочая сила. В случае необходимости, на линию будут выпущены резервные поезда", - добавил Б.Мамедов.

Отметим, что 29 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится ответный матч "Карабаха" с командой "Линфилд" из Северной Ирландии. Игра начнется в 20:00. 

Напомним, в первой встречи в Белфасте победил "Линфилд" со счетом 3:2.

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