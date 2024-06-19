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Меняются маршруты автобусов в связи с ремонтом на площади 28 Мая

Меняются маршруты автобусов в связи с ремонтом на площади 28 Мая
Инфраструктура
19 июня 2024 г. 13:40
Меняются маршруты автобусов в связи с ремонтом на площади 28 Мая

С завтрашнего дня в связи с ремонтными работами перед станцией метро "28 Мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом временно меняется схема движения 14 автобусных маршрутов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Так, конечная остановка автобусных маршрутов № 1, 46, 125 и H1 будет расположена на улице 28 мая (парк С.Вургуна);
Конечная остановка автобусных маршрутов № 21, 30, 32, 49 и 175 - на улице Дилары Алиевой (парк С.Вургуна);
Конечная остановка автобусных маршрутов № 14 и 88А - на улице Физули (на пересечении с проспектом Азадлыг).
Промежуточная остановка автобусных маршрутов № 4, 5 и 88 - на проспекте Азадлыг (рядом с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности).

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Версия на азербайджанском языке “28 May”da avtobus marşrutlarının hərəkət sxemləri dəyişdirilir

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