Менеджер: Строительство международного аэропорта в Физули скоро завершится

Строительство Физулинского международного аэропорта должно завершиться до конца сентября

Строительство Физулинского международного аэропорта должно завершиться до конца сентября.

Как передает Report, об этом журналистам сказал менеджер проекта по строительству аэропорта Селим Акбай.

"Этот проект был одновременно сложным и простым. Сложным, потому что во время начала работ здесь ничего не было, а вся территория была усыпана минами. Несмотря на это азербайджанское государство предприняло все необходимые для строительства шаги. Простым, потому что почти 1000 человек, которые участвовали в проекте, отнеслись к делу с воодушевлением. Нам не надо было их торопить или просить работать качественнее. Для работы мы пригласили опытных специалистов, которые уже работали в аэропортах Турции и других стран", - отметил он.

По словам менеджера, на территории аэропорта в Физули работали 12 турецких компаний.

"Для работ были завезены соответствующие международным стандартам строительные материалы и оборудование из Турции, России, Китая, США, Германии, Италии, Испании и Финляндии", - добавил С.Акбай.