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Медучреждения АЖД переданы соответствующим государственным органам

Медучреждения АЖД переданы соответствующим государственным органам 15:17
Инфраструктура
22 августа 2024 г. 15:56
Медучреждения АЖД переданы соответствующим государственным органам

Кабинет министров Азербайджана принял решение о передаче медицинских учреждений ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в ведение соответствующих государственных органов.

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, Центр дорожной гигиены и эпидемиологии врачебно-санитарной службы и Дорожно-санитарно-карантинная Инспекция ЗАО "Азербайджанские железные дороги" переданы в ведение Министерства здравоохранения, а медицинские учреждения врачебно-санитарной службы - в ведение Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В свою очередь комплекс, к которому относится Детская железнодорожная больница "Инджирли" в поселке Мардакян Хазарского района Баку передан в ведение Госслужбы по вопросам имущества Министерства экономики.

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