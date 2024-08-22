Медучреждения АЖД переданы соответствующим государственным органам

15:17

Кабинет министров Азербайджана принял решение о передаче медицинских учреждений ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в ведение соответствующих государственных органов.

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, Центр дорожной гигиены и эпидемиологии врачебно-санитарной службы и Дорожно-санитарно-карантинная Инспекция ЗАО "Азербайджанские железные дороги" переданы в ведение Министерства здравоохранения, а медицинские учреждения врачебно-санитарной службы - в ведение Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В свою очередь комплекс, к которому относится Детская железнодорожная больница "Инджирли" в поселке Мардакян Хазарского района Баку передан в ведение Госслужбы по вопросам имущества Министерства экономики.