MEDİA и Международный аэропорт Гейдар Алиев распространили совместное заявление

В последние дни на фейковых страницах, открытых в социальных сетях от имени Международного аэропорта Гейдар Алиев, размещаются объявления, связанные с продажей якобы утерянного багажа, предпринимаются попытки сбора личной информации граждан.

В последние дни на фейковых страницах, открытых в социальных сетях от имени Международного аэропорта Гейдар Алиев, размещаются объявления, связанные с продажей якобы утерянного багажа, предпринимаются попытки сбора личной информации граждан.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Агентства развития медиа (MEDİA) и Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Сообщаем, что данная информация является полностью фейковой и не имеет никакого отношения к Бакинскому аэропорту.

"Призываем граждан быть бдительными и рекомендуем следить за информацией только из официальных источников, в том числе официального сайта Международного аэропорта Гейдар Алиев airport.az и аккаунтов в социальных сетях.

Обеспечивается принятие соответствующих мер в отношении поддельных материалов и их источников", - говорится в информации.