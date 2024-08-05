В Ордубаде будет восстановлена мечеть Сершехер

Расположенный в городе Ордубаде Нахчыванской Автономной Республики историко-архитектурный памятник "Мечеть Сершехер" будет восстановлен.
Как сообщает Report, Министерство культуры Нахчыванской АР уже приступило к подготовительным работам.
Параллельно будут восстановлены входные арки площади Сершехер. Работы по укреплению, реконструкции и реставрации охватят территорию площадью 570 кв. метров.
Мечеть Сершехер относится к XVIII веку. Решением Кабинета министров от 2 августа 2001 года мечеть внесена в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения.