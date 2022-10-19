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МЧС создало в Шуше опытно-испытательную лабораторию

МЧС создало в Шуше опытно-испытательную лабораторию В Шуше создана опытно-испытательная лаборатория Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института строительных материалов имени С.А.Дадашова Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным
Инфраструктура
19 октября 2022 г. 12:17
МЧС создало в Шуше опытно-испытательную лабораторию

В Шуше создана опытно-испытательная лаборатория Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института строительных материалов имени С.А.Дадашова Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как передает Report, об этом сообщил заместитель руководителя Агентства Эльхан Асадов на 2-й Азербайджанской международной выставке “Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха” - “Rebuild Karabakh” в Баку.

"Соответствующие структуры МЧС проделали большую работу по созданию необходимой инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. В целях оказания помощи и контроля в сфере строительства усилена материально-техническая база и кадровый потенциал Карабахской региональной строительной инспекции. В настоящее время осуществляется государственный контроль за строительными работами на территории. А через опытно-испытательную лабораторию Научно-исследовательского института строительных материалов проверяются старые постройки, а также проводятся испытательные работы на новых строительных площадках, а результаты экспериментов доводятся до строителей", - отметил он.

Говоря о стенде института на сегодняшней выставке, Э.Асадов добавил, что здесь создаются более благоприятные условия для оперативной доставки информации и установления деловых связей.

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Версия на азербайджанском языке Fövqəladə Hallar Nazirliyi Şuşada təcrübə-sınaq laboratoriyası yaradıb

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