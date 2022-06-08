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МЧС построит в Астаре новые дома вместо ставших аварийными из-за оползня

МЧС построит в Астаре новые дома вместо ставших аварийными из-за оползня Объединенное руководство строящихся объектов Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана подвело итоги открытого тендера на строительство 18 новых частных жилых домов в сел
Инфраструктура
8 июня 2022 г. 14:08
МЧС построит в Астаре новые дома вместо ставших аварийными из-за оползня

Объединенное руководство строящихся объектов Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана подвело итоги открытого тендера на строительство 18 новых частных жилых домов в селе Шумруд Астаринского района.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ООО Ricon.

Компании-победителю выплатят 1 млн 648,2 тыс. манатов.

Дома строятся для граждан, жилье которых пришло в аварийное состояние из-за оползня в селе Шумруд.

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Версия на азербайджанском языке FHN torpaq sürüşməsindən qəzalı vəziyyətə düşən evlərin əvəzinə yenisini tikəcək

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