МЧС и Бакметрополитен разработали совместный План мероприятий на период COP29

15:57

ЗАО "Бакинский метрополитен" и Министерство по чрезвычайным ситуациям разработали планы совместной деятельности и мероприятий на период проведения в Азербайджане климатической конференции COP29.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Оперативного штаба МЧС по COP29, полковник Агали Гусейнов на брифинге.

Он сообщил, что на всех объектах и в тоннелях метрополитена были проведены пожарно-технические осмотры. "В этом году 900 сотрудников метрополитена прошли инструктаж по правилам пожарной безопасности. За 10 месяцев были проведены совместные тактико-специальные учения на 9 станциях метро. В связи с COP29, на станциях метро "Кёроглу", "Улдуз" и "Хатаи" созданы штабы, где дежурят сотрудники Министерства", — отметил он.

Напомним, что COP29 пройдет в Баку 11-22 ноября.