МАЗ и МТЗ поставят в Азербайджан машинокомплекты для сборки техники

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ МАЗ поставят в cледующем году в Азербайджан до 350 единиц машинокомплектов и техники. В рамках заключенного контракта с МТЗ в нынешнем и 2017 году запланировано поставить 1,5 тысячи тракторокомплектов, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу министерства промышленности Беларуси.

По информации министерства промышленности, за время сотрудничества в Азербайджане собрано более 7 тыс. тракторов "Беларус" и свыше 2,5 тыс. автомобилей "МАЗ". В планах Минского тракторного завода и Гянджинского автомобильного завода - довести к 2020 году объем ежегодной сборки техники до 2.000 единиц.

Имеется обоюдная заинтересованность сторон и в реализации на базе Гянджинского автомобильного завода проекта по организации сборочного производства пассажирской техники Минского автомобильного завода.

По итогам девяти месяцев 2016 года товарооборот между предприятиями минпрома и азербайджанскими субъектами хозяйствования составил 25 млн. долларов, в том числе экспорт - 24,3 млн., импорт - 0,7 млн.