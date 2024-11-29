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Mastercard сотрудничает с компаниями "Bakı Taksi Xidməti", ABB и APAR для развития устойчивой городской мобильности - ФОТО

Mastercard сотрудничает с компаниями "Bakı Taksi Xidməti", ABB и APAR для развития устойчивой городской мобильности - ФОТО Mastercard с гордостью объявляет о своем сотрудничестве с ООО «Bakı Taksi Xidməti», ABB и сервисом по прокату велосипедов APAR, направленном на развитие устойчивого городского транспорта в Азербайджане.
Инфраструктура
29 ноября 2024 г. 10:05
Mastercard сотрудничает с компаниями Bakı Taksi Xidməti, ABB и APAR для развития устойчивой городской мобильности - ФОТО

Mastercard с гордостью объявляет о своем сотрудничестве с ООО "Bakı Taksi Xidməti", ABB и сервисом по прокату велосипедов APAR, направленном на развитие устойчивого городского транспорта в Азербайджане.

Совместный проект с ABB и APAR

APAR запустил 700 педальных велосипедов и 200 электровелосипедов, а Mastercard и ABB выступают в качестве партнеров, что является хорошим дополнением к инициативе такси. Пользователи ABB Mastercard получат 50%-ю скидку на подписку на зеленые педальные велосипеды, а все пользователи Mastercard смогут воспользоваться льготами на оранжевые электровелосипеды. Удобное мобильное приложение позволит велосипедистам легко искать велосипеды, инициировать поездки и управлять арендой.

Эксклюзивные преимущества Mastercard для пользователей ООО «Bakı Taksi Xidməti»

ООО "Bakı Taksi Xidməti" запустило эксклюзивную кампанию для держателей карт Mastercard, предлагая 10%-ю скидку на мобильные платежи в течение года, чтобы поощрить использование экологически чистых электрических такси и содействовать сокращению выбросов.

Натик Дадашов, заместитель председателя Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA), отметил важность развития инфраструктуры микромобильности в столице Баку. Он отметил, что было проложено около 35 км полос микромобильности, чтобы стимулировать население предпочитать такие варианты, особенно для поездок на короткие расстояния.

Avşar Gürdal, генеральный менеджер Mastercard в Турции и Азербайджане, выразил энтузиазм по поводу этих инициатив, заявив: «Мы гордимся сотрудничеством с Baku Taxi и ABB для повышения городской мобильности в Азербайджане. Предоставляя инновационные транспортные решения, мы стремимся способствовать развитию более чистых и доступных вариантов передвижения для всех».

Это партнерство поможет Mastercard, ООО «Bakı Taksi Xidməti», ABB и APAR улучшить городскую жизнь, сократить выбросы и продвигать устойчивые транспортные решения в Азербайджане, создавая более зеленое будущее.

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Версия на английском языке ФотоMastercard Collaborates with “Bakı Taksi Xidməti”, ABB and APAR to Advance Sustainable Urban Mobility - PHOTO
Версия на азербайджанском языке Фото"Mastercard" “Bakı Taksi Xidməti”, ABB və APAR-la Birgə Dayanıqlı Şəhər Mobilliyini Təkmilləşdirir - FOTO

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