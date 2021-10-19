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Xiaomi начнет массовое производство электромобилей в первой половине 2024 года

Xiaomi начнет массовое производство электромобилей в первой половине 2024 года Xiaomi планирует развернуть массовое производство электромобилей в первой половине 2024 года.
Инфраструктура
19 октября 2021 г. 17:02
Xiaomi начнет массовое производство электромобилей в первой половине 2024 года

Xiaomi планирует развернуть массовое производство электромобилей в первой половине 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на информацию, прозвучавшую на встрече руководства компании с инвесторами.

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь отметил, что презентация электрокара состоится и еще раньше.

В Xiaomi намерены сделать электромобиль частью экосистемы, в которую входят устройства от смартфонов до умного дома.

Для создания электрокара Xiaomi уже создан научно-исследовательский центр в пригороде Пекина, где трудятся 453 специалиста, а производство машин может быть развернуто на сторонних мощностях.

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Версия на азербайджанском языке “Xiaomi” 2024-cü ildən etibarən elektromobillərin kütləvi istehsalına başlayacaq
Версия на английском языке Xiaomi to launch mass production of electric vehicles in first half of 2024

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