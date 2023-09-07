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Масим Мамедов: Процесс возращения в село Сус в Лачынском районе начнется в начале 2024 года

Масим Мамедов: Процесс возращения в село Сус в Лачынском районе начнется в начале 2024 года Процесс возращения граждан в село Сус в освобожденном от оккупации Лачынском районе начнется в начале следующего года.
Инфраструктура
7 сентября 2023 г. 14:34
Масим Мамедов: Процесс возращения в село Сус в Лачынском районе начнется в начале 2024 года

Процесс возращения граждан в село Сус в освобожденном от оккупации Лачынском районе начнется в начале следующего года.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента в Лачынском районе Масим Мамедов по итогам заседания рабочей группы по вопросам градостроительства в Кяльбаджаре.

По его словам, процесс возвращения жителей Лачына в родные дома будет проводиться поэтапно.

"Строительные работы в селе Сус продолжаются. В начале следующего года начнется процесс переселения граждан", - сказал он.

Мамедов также отметил, что в Лачыне уже выделено место для строительство новой мечети.

"Проектные работы находятся в стадии завершения. Этим занимается местная компания. Надеюсь, что строительство также начнется в ближайшее время", - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Məsim Məmmədov: “Gələn ilin əvvəlinə Laçının Sus kəndinə köç başlanılacaq”

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