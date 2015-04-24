 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Маршруты BakuBus и "Бакинского пассажирского транспорта" будут объединены

    На данный момент в министерстве транспорта ведется работа по данному направлению

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ ООО BakuBus, который в ближайшее время начнет оказывать услуги по пассажироперевозкам в городе Баку, первоначально планирует пустить автобусы в центре столицы по 16 маршрутным линиям. Таким образом, в ближайшее время автобусы BakuBus, находящиеся на балансе Исполнительной власти города Баку, будут курсировать в центре города, а автобусы ООО "Бакинский пассажирский транспорт" - на окраинах.

    Как сообщает Report, новые автобусные маршруты уже разработаны и представлены в министерство транспорта. Однако некоторые предложенные BakuBus маршруты совпадают с уже существующими маршрутными линиями. Вследствие этого ведется работа по объединению маршрутов ООО "Бакинский пассажирский транспорт" с маршрутами нового оператора по пассажироперевозкам.

    По новым 16 маршрутным линиям в центре города будут курсировать исключительно новые автобусы марки Iveco.

    Отметим, что среди предложенных маршрутов будут автобусы, курсирующие в направлении города от станции метро "Короглу", а также от станции метро "Азадлыг" до "Елмляр Академиясы". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi