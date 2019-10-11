​Маршрут скорого поезда Баку-Гянджа могут продлить до Агстафы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" объявило о будущих планах по усовершенствованию железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель АЖД Джавид Гурбанов.

По его словам, "Азербайджанские железные дороги" планируют продлить маршрут скорого поезда Баку-Гянджа до Агстафы, реконструировать железнодорожную линию в направлении Балакяна, повысить уровень электрификации на железной дороге и ввести в эксплуатацию два новых депо.

Напомним, что скорый пассажирский поезд в направлении Баку-Гянджа-Баку запущен с 30 декабря 2018 года. Эта инициатива имела исключительное значение и рассчитана на удовлетворение социального заказа населения, а также расширение транспортных связей между городами Баку, Гянджа и районами, расположенными на этой линии. Поезд находится в пути 4 часа 28 минут, и останавливается на станциях Баладжары, Евлах и Горан. В составе из четырех вагонов 367 сидячих мест, в том числе первого класса (9 мест), бизнес-класса (62 места) и класса стандарт (296 мест).

Планы по строительству депо по самым последним технологиям имеются в Баку и Гяндже.