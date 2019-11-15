Маршрут Lapis Lazuli - важный транспортный проект для региона - МНЕНИЕ

Соглашение о транзитном и транспортном сотрудничестве по маршруту Lapis Lazuli было подписано 15 ноября 2017 года в Ашхабаде на полях VII региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA - Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan) между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Реализация этого проекта повысит уровень экономической интеграции региона и значительно увеличит объем торговли. Транспортный коридор Lapis-Lazuli создает новые возможности для увеличения объема грузоперевозок по этому маршруту.

Помимо Азербайджана, коридор имеет особое значение для Афганистана, обеспечивая выход страны на мировые рынки. Он придаст импульс экономическому развитию всех стран-участниц, а также внесет вклад в развитие коридора Восток-Запад в будущем. В то же время он будет способствовать росту грузоперевозок. Интерес других стран к проекту также растет. Индия выразила заинтересованность в присоединении к данному коридору. Первый груз по Lapis Lazuli был доставлен в Азербайджан 25 декабря прошлого года. В основном, это были хлопок, кунжут, сухофрукты и пр.

Американский эксперт Питер Тейс отметил, что вышеуказанное соглашение призвано обеспечить тесное сотрудничество между Азербайджаном, Турцией, Грузией, Туркменистаном и Афганистаном: "Правительство Афганистана приложило усилия, чтобы довести проект Lapis Lazuli до финальной стадии. Афганистан получит большую выгоду от маршрута. В то же время проект обеспечит тесное сотрудничество и усилит экономические связи между Азербайджаном и Афганистаном. Грузия также имеет возможность расширить свой экспорт на рынки Туркменистана и Афганистана. Через этот коридор Афганистан может расширить экспорт сельскохозяйственной продукции на европейский рынок".

Американский эксперт Питер Тейс "Инфраструктурные и транспортные связи Афганистана посредством Центральной Азии с Европой позволят активизировать торговый и коммерческий потенциал с Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией".

П.Тейс подчеркнул, что у Азербайджана есть большой потенциал для развития экономических отношений с Афганистаном и регионом. Азербайджан имеет большой потенциал для расширения своего экономического сотрудничества с Афганистаном, и ее роль в регионе как политически стабильной страны с консолидированным финансовым сектором и далее будет расти. Азербайджан - ведущая страна в Евразии, вложившая огромные ресурсы в сближение народов, межкультурный диалог и формирование здоровой многосторонней экономической дипломатии.

Американский эксперт отметил, что 13 декабря 2018 года с участием президента Афганистана Мохаммеда Ашрафа Гани был дан старт тестовым перевозкам, по коридору было отправлено 175 тонн хлопка, сухофруктов и семян: "Инфраструктурные и транспортные связи Афганистана посредством Центральной Азии с Европой позволят активизировать торговый и коммерческий потенциал с Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией. Правительство Азербайджана всегда проявляло большой интерес к региональным транспортным коридорам. Реализация торговых, транспортных проектов и многосторонние соглашения выгодны для содействия экономическому росту и развитию малого и среднего бизнеса".

Эксперт Ясин Мустафаев: "Соединение коридора Lapis Lazuli с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс обеспечит транспортировку грузов в 50-60 стран, включая всю Европу и большинство стран Северной Африки".

Эксперт по дорожной инфраструктуре Ясин Мустафаев затронул вопрос присоединения коридора Lapis Lazuli к железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс: "Соединение коридора Lapis Lazuli с железной дорогой Баку-Карс обеспечит транспортировку грузов через Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию в 50-60 стран, включая всю Европу и большинство стран Северной Африки. Хотя проект в основном, служит транспортировке грузов из Афганистана и Туркменистана на европейский рынок, маршрут обещает большие перспективы. Помимо доходов от перевозки транзитных грузов, проект будет способствовать развитию дружественных отношений между странами, повысит наш авторитет на международной арене, усилит экономическую, политическую и военную мощь страны".