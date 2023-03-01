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Мамука Мурджикнели: Сотрудничество Батумского терминала с Азербайджаном открывает окно новых возможностей

Мамука Мурджикнели: Сотрудничество Батумского терминала с Азербайджаном открывает окно новых возможностей Новые геополитические обстоятельства в регионе многое изменили и сделали роль транзитных стран еще более заметной и значимой. В этом контексте важна роль Азербайджана. Азербайджан играет ключевую роль в соединении минеральных удобрений и других грузов из
Инфраструктура
1 марта 2023 г. 15:25
Мамука Мурджикнели: Сотрудничество Батумского терминала с Азербайджаном открывает окно новых возможностей

Новые геополитические обстоятельства в регионе многое изменили и сделали роль транзитных стран еще более заметной и значимой. В этом контексте важна роль Азербайджана. Азербайджан играет ключевую роль в соединении минеральных удобрений и других грузов из Центральной Азии с остальным миром через Каспийское море.

На территории Бакинского международного морского торгового порта уже началось строительство терминала минеральных удобрений, который будет сдан в эксплуатацию в этом году и, в свою очередь, еще больше увеличит грузооборот. Как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, пропускная способность Бакинского порта достигнет 25 миллионов тонн.

Учитывая, что Грузия является одним из важных партнеров Азербайджана в сфере транспорта и логистики, Report представляет интервью с генеральным директором Батумского мультимодального терминала Грузии Мамукой Мурджикнели .

- Господин Мамука, расскажите, пожалуйста, о деятельности Батумского мультимодального терминала. Какие грузы сейчас обслуживает терминал?

- Наша компания Wondernet Express Investment Group приступила к строительству Батумского мультимодального терминала в 2019 году, завершила его в 2021 году и сегодня терминал работает на полную мощность. В разработке указанного проекта принимали участие ведущие европейские проектные институты и крупнейшие мировые поставщики судопогрузочной техники и складского оборудования.

Терминал полностью автоматизирован и включает в себя системы ленточных конвейеров и судопогрузочную машину. Он оснащен современным оборудованием, необходимым для перевалки минеральных удобрений, новейшей технологией фильтрации, а терминал сможет перерабатывать до 1,5 млн тонн удобрений в год.

Нашим партнером является Американская крупнейшая торговая корпорация Trammo.

Сам груз, который мы перерабатываем на данном этапе, — это карбамид, хотя техническое оснащение и стандарты нашего терминала позволяют переваливать и другие минеральные удобрения.

Прием груза осуществляется у нас в полностью закрытом помещении, а также его хранение и последующая перегрузка на суда. У нас есть конвейерная система, что означает, что мы автоматически передаем груз из вагона на склад, а оттуда загружаем его прямо на судно в закрытом пространстве.

- Азербайджан, как и Грузия, играет важную транзитно-логистическую роль в международных грузоперевозках и логистической цепочке Европа-Азия. В этой связи было бы важно наладить сотрудничество с Бакинским портом. Каковы ваши планы и видения на счет этого сотрудничества? Насколько увеличился грузопоток и потребность в минеральных удобрениях?

- Да, вы абсолютно правы, мы рассматриваем порт Азербайджана, как одного из важнейших партнеров. Мы также заинтересованы в развитии и дальнейшем повышении роли и функций наших портов и терминалов в транспортном маршруте из Центральной Азии через Каспийское море и Грузию.

Вы знаете, как увеличился спрос на минеральные удобрения, и это создает еще больше ответственности, возможностей и необходимости еще большего сотрудничества друг с другом.

У нас есть меморандум о сотрудничестве с Бакинским портом, а также конкретные видения и планы по дальнейшему углублению нашего сотрудничества. Наши интересы и цели общие, и самое главное, мы прекрасно знаем, что мы, люди, являемся главными опорами дорог и мостов, пересекающих друг друга.

На этом человеческом братстве и единстве основаны отношения между нашими странами. Поэтому я глубоко верю, что наше сотрудничество будет еще более плодотворным и качественным, которое не только увеличит грузопоток портов и терминалов, но и сделает сотрудничество и дружбу наших стран еще более стратегическими и полезными.

Кроме того, наши основатели, как и я, хорошо знаем регион. До вступления в эту должность я был послом Грузии в Туркменистане, и в плане дипломатической карьеры, и в плане управления бизнесом я контактировал со странами Центральной Азии.

Один из наших основателей, бизнесмен Дмитрий Абдушелишвили, тоже из семьи дипломатов. После распада Советского Союза отец Дмитрия был первым послом Грузии в Республике Узбекистан, а основная база деловой активности Дмитрия связана со странами Средней Азии.

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