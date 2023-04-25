Мамед Мусаев: Доля предпринимательства в ВВП достигла 81%

В результате проводимых в Азербайджане успешных реформ частный сектор стал ведущей силой экономики, доля предпринимательства в валовом внутреннем продукте (ВВП) достигла 81%, а занятость достигла 77%.

В результате проводимых в Азербайджане успешных реформ частный сектор стал ведущей силой экономики, доля предпринимательства в валовом внутреннем продукте (ВВП) достигла 81%, а занятость достигла 77%.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на конференции на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане", организованной Министерством экономики, Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Национальной конфедерацией.

Он отметил, что в результате системных мер, предпринятых в области развития предпринимательства, в 2022 году в рейтингах авторитетных международных организаций Азербайджан занял лидирующие позиции по экономическим показателям: "Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по долгосрочному рейтингу Азербайджана в местной и иностранной валюте со "стабильного" до "позитивного". Прогнозируется, что чистые суверенные активы Азербайджана в 2022-2024 годах вырастут более чем на 14%, что является самым высоким показателем в рейтинговой группе".

По словам Мусаева, в результате успешной политики, проводимой главой государства, экономический рост в Азербайджане в 2022 году составил 4,6%, ненефтегазовый сектор увеличился на 9,1%: "Увеличение за этот период на 14% средств, направляемых в ненефтегазовый сектор, и направление 70% инвестиций в эту сферу является реальным показателем развития предпринимательства в стране".