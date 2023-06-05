Малобюджетные авиатранспортные компании организуют рейсы в Нахчыван

В целях повышения экономической активности в Нахчыванской Автономной Республике территория будет развиваться как торговый хаб.

В целях повышения экономической активности в Нахчыванской Автономной Республике территория будет развиваться как торговый хаб.

Как сообщает Report, это отражено в Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы.

Так, расположение на границе с тремя странами создает благоприятные условия для использования Нахчыванской Автономной Республики в качестве торгового хаба, особенно в качестве места для реэкспорта (распределения) товаров или приграничного рынка. Для этого целесообразно освобождение всех товаров, ввозимых в Нахчыванскую Автономную Республику (за исключением товаров, производимых в Азербайджанской Республике, по списку) от ввозной пошлины, а также создание Торгового центра в городе Нахчыван для продажи товаров иностранным гражданам под налоговым и таможенным контролем без ввозных пошлин и налога на добавленную стоимость.

Кроме того, предлагается установить лимиты и условия для того, чтобы только физические лица, прибывающие в Нахчыванскую Автономную Республику из других регионов Азербайджанской Республики воздушным путем, на обратном пути могли покупать и ввозить товары из этого торгового центра в льготном порядке (без уплаты таможенных платежей). Создание торгового центра увеличит воздушный пассажиропоток из Баку и других регионов Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику с целью покупок, а также увеличит вероятность прибытия людей из соседних стран для торговли и развлечений. Организация малобюджетными авиатранспортными компаниями регулярных пассажирских и грузовых перевозок между Нахчыванской Автономной Республикой и другими местными и зарубежными аэропортами также окажет существенную поддержку росту числа посещающих Нахчыванской Автономной Республики в коммерческих целях.

После открытия Зангезурского коридора появятся возможности для взаимной торговли и поездок между населением Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и населением Нахчыванской Автономной Республики, отдельно будет рассмотрен вопрос о применении льгот к наземным поездкам из других регионов Азербайджана.

Реализуемые меры будут способствовать повышению экономической активности, занятости и экспорта на территории Нахчыванской Автономной Республики, снижению себестоимости местного производства и повышению покупательной способности населения, а также укреплению деловых отношений Нахчыванской Автономной Республики с другими регионами Азербайджана.

5 июня президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы".