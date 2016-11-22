Малена Мард: Евросоюз поддержит Азербайджан

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Европейский союз (ЕС) поддержит Азербайджан в вопросе улучшения конкурентной среды. В этих целях ЕС окажет техническую помощь ЗАО "Бакинский морской торговый порт". Как сообщает Report, об этом заявила глава миссии ЕС в Азербайджане Малена Мард.

"Целью проекта является налаживание тесного сотрудничества с руководством Морского торгового порта в Азербайджане. ЕС намерен применить в Азербайджане международный опыт в этой сфере. С целью поддержки развития Бакинского порта будет создана рабочая группа из международных и местных экспертов", - добавила М.Мард.

Отметим, что проект технической поддержки Бакинскому порту рассчитан на 12 месяцев и оценивается в 262 тыс. евро.