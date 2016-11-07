Малена Мард: ЕС намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном в транспортной сфере

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Европейский Союз (ЕС) намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере транспорта.

Как сообщает Report, об этом заявила посол ЕС в Баку Малена Мард журналистам в понедельник.

"Азербайджану и ЕС следует проводить систематические обсуждения по сотрудничеству в сфере энергетики и транспорта", - заявила М.Мард.

По ее словам, в частности, акцент необходимо делать в сфере транспорта, так как европейская сторона хотела бы видеть больше обсуждений в направлении взаимодействия в сфере железных дорог и портов.

Глава представительства ЕС в Баку подчеркнула, что подобные вопросы могут быть подробно рассмотрены в ходе заседания подкомитета по энергетике между Азербайджаном и ЕС, которое состоится в декабре.

"Основное внимание во время заседания будет уделено взаимодействию в области энергетики, транспорта, а также ряду региональных транспортных проектов", - отметила М.Мард.