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MALBI-trans: Азербайджану следует использовать новые возможности Среднего коридора

MALBI-trans: Азербайджану следует использовать новые возможности Среднего коридора Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) будет расти, и Азербайджану следует использовать этот потенциал.
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 14:15
MALBI-trans: Азербайджану следует использовать новые возможности Среднего коридора

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) будет расти, и Азербайджану следует использовать этот потенциал.

Об этом Report заявила генеральный директор международной транспортно-логистической компании MALBI-trans Лилиана Крутоног.

По ее словам, Азербайджан обладает хорошими возможностями для развития в этом направлении, однако необходимы дополнительные инвестиции в инфраструктуру, мультимодальные терминалы и проекты, которые позволят максимально использовать потенциал коридора.

"С начала войны в Украине клиенты не используют маршруты, проходящие через эту страну, и ищут альтернативные пути. Основной маршрут доставки компании MALBI-trans раньше проходил через Брест-Малашевичи. Но теперь больше внимания уделяется Среднему коридору, который набирает популярность среди различных компаний, включая китайские. Объем грузоперевозок по этому маршруту будет расти, и Азербайджан должен использовать этот потенциал", - отметила Л.Крутоног.

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Версия на английском языке MALBI-trans: Azerbaijan holds great potential on Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке "MALBI-trans": Brest-Malaşeviçi marşrutundakı şirkətlər yükdaşımalarını Orta dəhlizə yönəldirlər - EKSKLÜZİV

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