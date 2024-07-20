Малайзийский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Лондон-Куала-Лумпур, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Капитан воздушного судна авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Лондон-Куала-Лумпур, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщили Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев, причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров (сердечный приступ).

Согласно информации, самолет Airbus A350 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 06:42 по местному времени.

Для эвакуации пассажира была оперативно использована специализированная техника — амбулалифт, и ему была незамедлительно оказана первая помощь, после чего он был передан бригаде скорой медицинской помощи.