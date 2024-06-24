Макрон открыл первый участок проекта Grand Paris Express

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в торжественной церемонии открытия первого участка инфраструктурного проекта Grand Paris Express. Сегодня для пассажиров парижского метро и его пригородов открываются 7 новых станций на 14-й линии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в торжественной церемонии открытия первого участка инфраструктурного проекта Grand Paris Express. Сегодня для пассажиров парижского метро и его пригородов открываются 7 новых станций на 14-й линии.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Le Figaro.

Линия 14 продлена еще на 14 километров на юг, до аэропорта Париж-Орли, и на 1,6 км на север, в сторону Сен-Дени-Плейель - нового вокзала в пригородной коммуне Сен-Дени. Именно у его стен и состоялась торжественная церемония. Этот вокзал в будущем станет пересадочной станцией на линии 15, 16 и 17, каждую из которых еще только предстоит построить.

Проект предполагает строительство нескольких новых транзитных линий метро и продление существующих, чтобы перенаправить пассажирские потоки из пригородов столицы, пустив их не через Иль-де-Франс, а в обход, обеспечив заодно прямую железнодорожную связь между пригородами Парижа.

Работы по продлению 14-й линии велись в течение восьми лет. При этом строительство еще одной станции на уже открывшемся сегодня для пассажиров южном участке линии закончится только к концу года. Открытие остальных линий в рамках проекта запланировано на 2025-2030 годы.