Махмуд Мамедгулиев: Ирак может воспользоваться Зангезурским коридором

"После освобождения азербайджанских земель от оккупации в регионе появились новые возможности".

"После освобождения азербайджанских земель от оккупации в регионе появились новые возможности".

Как сообщает Report, об этом в ходе второго заседания Совместной комиссии между Азербайджаном и Ираком в Баку заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, Зангезурский коридор, который будет создан в будущем, соединит Восток и Запад. К этому транспортному коридору может присоединиться и Ирак.

Кроме того, замминистра отметил, что иракские бизнесмены могут воспользоваться возможностями свободной экономической зоны в поселке Алят Гарадагского района Баку.

"Совместная комиссия играет важную роль в расширении сотрудничества между двумя странами. Такие встречи послужат развитию двусторонних отношений. Наряду с обсуждениями в области экономики считаю целесообразным проведение политических консультаций между двумя странами. Протокол о сотрудничестве, который будет подписан сегодня в рамках встречи, важен с точки зрения развития двусторонних отношений", - добавил М.Мамедгулиев.