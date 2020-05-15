Магнитогорский металлургический комбинат наращивает грузоперевозки по БТК

По Баку-Тбилиси-Карс осуществляются грузоперевозки с 2018 года. В июне 2018 года ООО ADY Express, "дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги", совместно с ЗАО "АзРусТранс" впервые осуществило перевозку зерна из России в Карс на специальных вагонах-хопперах.

Об этом в интервью Report заявил директор ADY Express Азад Гасымов.

По его словам, в июле 2018 года реализовано сотрудничество ADY Express с российским Магнитогорским металлургическим комбинатом: "До сегодняшнего дня через БТК уже перевезено около 56 тыс. тонн продукции ММК. В ближайшее время планируется транспортировать еще 24 000 тонн грузов компании через БТК. Эти грузы уже в пути".