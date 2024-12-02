Lufthansa продлила приостановку полетов в Израиль до конца января 2025 года

Авиаконцерн Lufthansa продлил приостановку полетов в Израиль.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.
"Все авиакомпании группы Lufthansa продлят приостановку своих полетов в Тель-Авив до 31 января 2025 года включительно", - сказано в сообщении.
В группу входят авиакомпании Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года Lufthansa не будет летать в Тегеран (Иран) и Бейрут (Ливан).