Lufthansa продлила приостановку полетов в Израиль до конца января 2025 года

Авиаконцерн Lufthansa продлил приостановку полетов в Израиль.

Авиаконцерн Lufthansa продлил приостановку полетов в Израиль.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Все авиакомпании группы Lufthansa продлят приостановку своих полетов в Тель-Авив до 31 января 2025 года включительно", - сказано в сообщении.

В группу входят авиакомпании Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года Lufthansa не будет летать в Тегеран (Иран) и Бейрут (Ливан).