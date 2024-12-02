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Lufthansa продлила приостановку полетов в Израиль до конца января 2025 года

Lufthansa продлила приостановку полетов в Израиль до конца января 2025 года Авиаконцерн Lufthansa продлил приостановку полетов в Израиль.
Инфраструктура
2 декабря 2024 г. 15:42
Lufthansa продлила приостановку полетов в Израиль до конца января 2025 года

Авиаконцерн Lufthansa продлил приостановку полетов в Израиль.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Все авиакомпании группы Lufthansa продлят приостановку своих полетов в Тель-Авив до 31 января 2025 года включительно", - сказано в сообщении.

В группу входят авиакомпании Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года Lufthansa не будет летать в Тегеран (Иран) и Бейрут (Ливан).

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Версия на азербайджанском языке “Lufthansa” İsrailə uçuşların dayandırılması müddətini gələn ayın sonunadək uzadıb

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