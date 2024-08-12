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Lufthansa продлила приостановку полетов в Амман, Бейрут, Тегеран и Тель-Авив до 21 августа

Lufthansa продлила приостановку полетов в Амман, Бейрут, Тегеран и Тель-Авив до 21 августа Авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке продлили приостановку полетов в Амман, Бейрут, Тегеран, Тель-Авив и Эрбиль до 21 августа.
Инфраструктура
12 августа 2024 г. 13:12
Lufthansa продлила приостановку полетов в Амман, Бейрут, Тегеран и Тель-Авив до 21 августа

Авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке продлили приостановку полетов в Амман, Бейрут, Тегеран, Тель-Авив и Эрбиль до 21 августа.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Lufthansa.

"Основываясь на текущем анализе безопасности, Lufthansa Group снова корректирует свою деятельность на Ближнем Востоке. Все рейсы в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут, Амман и Эрбиль приостановлены до 21 августа включительно. Концерн не будет использовать воздушное пространство Ирана и Ирака до 21 августа включительно", - отметили в Lufthansa.

При этом указывается, что авиаперевозчик предлагает пассажирам, пострадавшим от принятых мер, возможность бесплатного перебронирования билетов или отмены рейса.

Ранее концерн Lufthansa приостановил полеты в Амман, Бейрут, Тегеран, Тель-Авив и Эрбиль до 13 августа.

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Версия на азербайджанском языке “Lufthansa” bir sıra şəhərlərə uçuşların dayandırılması müddətini avqustun 21-dək uzadıb
Версия на английском языке Lufthansa extends suspension of Middle East flights

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