Lufthansa продлевает на месяц приостановку авиасообщения с Украиной

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до 26 марта.

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до 26 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении авиаперевозчика.

"Lufthansa и все авиакомпании Lufthansa Group приостанавливают полеты в и с Украины до 26 марта 2022 года", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что "в настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не осуществляются". "Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже", - отмечается в тексте.