Lufthansa приостановил полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака

Германский концерн Lufthansa Group, в который входят авиаперевозчики Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, приостановил полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака до 7 августа.

Германский концерн Lufthansa Group, в который входят авиаперевозчики Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, приостановил полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака до 7 августа.

Как передает Report, об говорится в сообщении компании.

До 7 августа Lufthansa также приостановила полеты в столицу Иордании Амман и иракский город Эрбиль.

Кроме того, концерн объявил о приостановке рейсов в Тель-Авив, Тегеран и Бейрут до 12 августа, а также отказался от всех рейсов в Израиль на ближайшее время.