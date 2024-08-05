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Lufthansa приостановил полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака

Lufthansa приостановил полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака Германский концерн Lufthansa Group, в который входят авиаперевозчики Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, приостановил полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака до 7 августа.
Инфраструктура
5 августа 2024 г. 16:18
Lufthansa приостановил полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака

Германский концерн Lufthansa Group, в который входят авиаперевозчики Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, приостановил полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака до 7 августа.

Как передает Report, об говорится в сообщении компании.

До 7 августа Lufthansa также приостановила полеты в столицу Иордании Амман и иракский город Эрбиль.

Кроме того, концерн объявил о приостановке рейсов в Тель-Авив, Тегеран и Бейрут до 12 августа, а также отказался от всех рейсов в Израиль на ближайшее время.

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