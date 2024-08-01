Lufthansa приостанавливает полеты в Тель-Авив до 8 августа

Авиакомпании, входящие в германский концерн Lufthansa Group, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке приостанавливают полеты в Тель-Авив до 8 августа и продлевают приостановку рейсов в Бейрут до 12 августа.

Авиакомпании, входящие в германский концерн Lufthansa Group, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке приостанавливают полеты в Тель-Авив до 8 августа и продлевают приостановку рейсов в Бейрут до 12 августа.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Lufthansa.

"В связи с текущей ситуацией Lufthansa Group в очередной раз корректирует свою деятельность на Ближнем Востоке. Отмена рейсов в Бейрут будет продлена на одну неделю, до 12 августа включительно", - отметили в авиакомпании. "Все пассажирские и грузовые рейсы в Тель-Авив будут временно приостановлены с вечера четверга, 1 августа, по 8 августа включительно", - подчеркнули в Lufthansa.

При этом авиаперевозчик предлагает бесплатную отмену или перебронирование билетов для пассажиров, которых коснулись подобные меры.

Ранее концерн Lufthansa Group сообщал, что рейсы в столицу Ливана не будут выполняться до 5 августа.