Lufthansa отменила рейсы в Бейрут до 30 июля

Авиакомпании Lufthansa, Swiss и Eurowings, входящие в Lufthansa Group, отменили рейсы в Бейрут и обратно до 30 июля включительно.

Авиакомпании Lufthansa, Swiss и Eurowings, входящие в Lufthansa Group, отменили рейсы в Бейрут и обратно до 30 июля включительно.

Как передает Report, об этом сообщили в Lufthansa Group.

"В связи с текущими событиями на Ближнем Востоке авиакомпании Lufthansa Group приняли решение приостановить полеты в Бейрут до 30 июля включительно. Всего из полетной программы будут исключены пять ротаций - одна у Swiss, по две -Eurowings и Lufthansa", - отметили в компании.

Отметим, что в субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 12 человек. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское движение "Хезболлах".