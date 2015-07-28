​Austrian Airlines отменила некоторые рейсы в Баку

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Авиакомпания Austrian Airlines отменила 27 запланированных на конец недели полетов. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, отменены в основном рейсы в Европу. Компания аннулировала полеты из Вены в Брюссель, Ниццу, Бухарест, Амстердам, Варну, Баку и другие города.

Информация об отмене рейсов из-за недостатка пилотов была распространена заранее.

Ожидается, что ситуация исправится на следующей неделе. Для этого более 20 пилотов направлены на повторное обучение. Наряду с этим, часть сотрудников находится в отпуске по состоянию здоровья.