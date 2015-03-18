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    ​Lufthansa отменила 750 рейсов из-за забастовки пилотов

    Около 80 тысяч пассажиров вынуждены отменять свои планы

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Крупнейший авиаперевозчик Германии Lufthansa отменил 750 из 1400 рейсов, запланированных на 18 марта.

    Как передает Report, такое решение принято из-за очередной забастовки пилотов, пояснил представитель компании.

    Завтра, в среду, по этой причине не будет выполнена почти половина внутренних и международных полётов, в том числе пять из Германии в Москву, ещё столько же - в обратном направлении, три - в Санкт-Петербург и оттуда в Германию.

    Около 80 тыс. пассажиров, которые ранее планировали лететь рейсами Lufthansa, вынуждены отменять свои планы или искать другие способы перелёта.

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