​Lufthansa отменила 750 рейсов из-за забастовки пилотов

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Крупнейший авиаперевозчик Германии Lufthansa отменил 750 из 1400 рейсов, запланированных на 18 марта.

Как передает Report, такое решение принято из-за очередной забастовки пилотов, пояснил представитель компании.

Завтра, в среду, по этой причине не будет выполнена почти половина внутренних и международных полётов, в том числе пять из Германии в Москву, ещё столько же - в обратном направлении, три - в Санкт-Петербург и оттуда в Германию.

Около 80 тыс. пассажиров, которые ранее планировали лететь рейсами Lufthansa, вынуждены отменять свои планы или искать другие способы перелёта.